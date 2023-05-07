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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde dev buluşma: Bu meydan Türkiye’yi inletecek! 14 Mayıs’ta ne olduğunu herkese anlatacağız

A Haber
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Giriş: 07.05.2023 12:33
AK Parti Büyük İstanbul Mitingine saatler kaldı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş miting alanındaki atmosferi aktardı. Vatandaşlar düşüncelerini A Haber ile paylaştı.
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