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Ataşehir'de fırında patlama! Fırında yaşanan doğal gaz patlamasında bir kişi yaralandı

A Haber
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Giriş: 23.11.2021 10:04
İstanbul Ataşehir'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay saat 06:30'da 5 katlı binanın altındaki fırında meydana geldi. İş yerinde yaşanan patlamanın etkisiyle maddi hasar oluştu. Olay yerine, itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Patlamada bir kişi hafif şekilde yaralanırken çevredeki iş yerlerinde de hasar oluştu. Patlamanın yaşandığı iş yerinin önü güvenlik şeridiyle kapatıldı, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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