Ataşehir'de CHP belediyeciliği rezaleti! CHP vatandaşları isyan ettirdi

Çöp, çamur, çukur olarak bilinen CHP belediyeciliği bir kez daha vatandaşları bezdirdi. İstanbul'u yönetmeye başladıkları günden itibaren toplu taşıma ve temizlik işleri aksayan belediyelerin sayısı her geçen gün artıyor. son olarak Ataşehir'deki çöpler vatandaşları çileden çıkardı.