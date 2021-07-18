18 Temmuz 2021, Pazar
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Ataşehir'de CHP belediyeciliği rezaleti! CHP vatandaşları isyan ettirdi
Çöp, çamur, çukur olarak bilinen CHP belediyeciliği bir kez daha vatandaşları bezdirdi. İstanbul'u yönetmeye başladıkları günden itibaren toplu taşıma ve temizlik işleri aksayan belediyelerin sayısı her geçen gün artıyor. son olarak Ataşehir'deki çöpler vatandaşları çileden çıkardı.