07 Mayıs 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Asya’daki kriz topyekün savaşa evrilir mi? Nükleer savaş kapıda mı?
Asya’daki kriz topyekün savaşa evrilir mi? Nükleer savaş kapıda mı?

Asya’daki kriz topyekün savaşa evrilir mi? Nükleer savaş kapıda mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2025 16:24
Asya’da dün gece Hindistan ile Pakistan başlayan krizi tüm dünyayı tedirgin hale getirdi. Hindistan’ın Pakistan’a füzeli saldırısında 30’a yakın sivil can verirken Pakistan Hindistan’ın 5 tane savaş uçağını düşürdü. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Murat Genç değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asya’daki kriz topyekün savaşa evrilir mi? Nükleer savaş kapıda mı?
Asya’daki savaş krizi! Dünya tedirgin
Asya’daki savaş krizi! Dünya tedirgin
Savaşın şifreleri A Haber’de!
Savaşın şifreleri A Haber’de!
Akkuyu ile farklı lige yükseldik
"Akkuyu ile farklı lige yükseldik"
THY ve Rolls-Royce ortaklığı!
THY ve Rolls-Royce ortaklığı!
Önder için TBMM’de anma töreni!
Önder için TBMM’de anma töreni!
PKK’nın feshi mayıs sonu mu?
PKK’nın feshi mayıs sonu mu?
3. Dünya Savaşı Asya’da mı çıkacak?
3. Dünya Savaşı Asya'da mı çıkacak?
Terör örgütü PKK silah bırakmalıdır
"Terör örgütü PKK silah bırakmalıdır"
Bahçeli Önder’i anma töreninde!
Bahçeli Önder’i anma töreninde!
Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
Başkan Erdoğan bakanlar ve milletvekilleriyle buluştu
Başkan Erdoğan bakanlar ve milletvekilleriyle buluştu
İndüs Su Savaşları’nın fitili ateşlendi mi?
İndüs Su Savaşları’nın fitili ateşlendi mi?
Daha Fazla Video Göster