07 Mayıs 2025, Çarşamba
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Asya’daki kriz topyekün savaşa evrilir mi? Nükleer savaş kapıda mı?
Asya’da dün gece Hindistan ile Pakistan başlayan krizi tüm dünyayı tedirgin hale getirdi. Hindistan’ın Pakistan’a füzeli saldırısında 30’a yakın sivil can verirken Pakistan Hindistan’ın 5 tane savaş uçağını düşürdü. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Murat Genç değerlendirdi.