Asya Pasifik’te gerilimi artıran simülasyon! Çin’in ABD’ye saldırı planı başarılı oldu

İsrail'in Gazze saldırıları, 2. yıla giren Ukrayna savaşı ile üçüncü dünya savaşı tartışmaları alevlenmiş durumunda. Çin medyası ise Çin ordusunun hipersonik füzelerle ABD donanmasına saldırdığı bir simülasyonun başarılı olduğunu yazdı. Habere göre ABD Çin'in hipersonik füzelerini durduramadı.

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