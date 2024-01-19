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Astronotlardan ilk iletişim: İstikbal göklerdedir

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Giriş: 19.01.2024 02:55
Güncelleme:19.01.2024 07:20
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay yolculuğu başladı. SpaceX, Axiom 3 fırlatmasını saat 00.49'da gerçekleştirdi. Tarihe geçen İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan ilk mesajını gönderdi. Mesajını Türkçe veren Gezeravcı, "İstikbal göklerdedir" dedi.
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