18 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Astronotlar aileleriyle vedalaşıyor! Nefesler tutuldu geri sayım başladı

Astronotlar aileleriyle vedalaşıyor! Nefesler tutuldu geri sayım başladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2024 20:03
Alper Gezeravcı ile birlikte 4 astronot uzay yolculuğu yapacak. Aileleriyle vedalaşıyorlar.İşte Amerika'dan gelen görüntüler.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Astronotlar aileleriyle vedalaşıyor!
Astronotlar aileleriyle vedalaşıyor!
Kadim başkentimizi eserlerle donatacağız
"Kadim başkentimizi eserlerle donatacağız"
Siyasetten Ahmet Nazif Vural’a destek!
Siyasetten Ahmet Nazif Vural’a destek!
Saldırı sonrası ilk açıklama!
Saldırı sonrası ilk açıklama!
Husiler Kızıldeniz’de ABD gemisini vurdu!
Husiler Kızıldeniz’de ABD gemisini vurdu!
Dev ekranlar kuruldu!
Dev ekranlar kuruldu!
SSK-BAĞKUR emeklisine ek zam!
SSK-BAĞKUR emeklisine ek zam!
NARKOGÜÇ-44 Operasyonu!
NARKOGÜÇ-44 Operasyonu!
A Haber muhabirine saldırı
A Haber muhabirine saldırı
AK Parti Siirt adayı Ekrem Olğaç oldu
AK Parti Siirt adayı Ekrem Olğaç oldu
AK Parti Sakarya adayı...
AK Parti Sakarya adayı...
AK Parti Kütahya adayı Kamil Saraçoğlu oldu
AK Parti Kütahya adayı Kamil Saraçoğlu oldu
Daha Fazla Video Göster