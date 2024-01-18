ASTRONOTLAR AİLELERİYLE VEDALAŞIYOR! Alper Gezeravcı Türkiye’ye el salladı

Türkiye’nin uzay yolculuğu için geri sayım başladı. İlk astronotumuz uzay yolculuğu için fırlatma merkezine geldi. Oradan ailesiyle vedalaştı ve Türkiye’ye el salladı. İşte o görüntüler…

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