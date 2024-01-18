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ASTRONOTLAR AİLELERİYLE VEDALAŞIYOR! Alper Gezeravcı Türkiye’ye el salladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 20:19
Türkiye’nin uzay yolculuğu için geri sayım başladı. İlk astronotumuz uzay yolculuğu için fırlatma merkezine geldi. Oradan ailesiyle vedalaştı ve Türkiye’ye el salladı. İşte o görüntüler…
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Alper Gezeravcı Türkiye’ye el salladı
Alper Gezeravcı Türkiye’ye el salladı
Astronotlar aileleriyle vedalaşıyor!
Astronotlar aileleriyle vedalaşıyor!
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