Astım bronşit hastalığına manda sütü önerildi!

Manda sütünün oğlunun astım bronşit hastalığına iyi geleceği tavsiyesi üzerine 1 manda alan Aysun Subaşı, şimdilerde, 150 büyükbaş ile çiftlik sahibi olmuş durumda. Kurslara giderek İtalyan ve Fransız peynirlerinin yapımını da öğrenen Aysun Subaşı çiftliğinde ürettiği ürünlerle tüm kadınlara ilham veren bir girişimcilik örneği sergiliyor.

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