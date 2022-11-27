27 Kasım 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Astım bronşit hastalığına manda sütü önerildi!
Manda sütünün oğlunun astım bronşit hastalığına iyi geleceği tavsiyesi üzerine 1 manda alan Aysun Subaşı, şimdilerde, 150 büyükbaş ile çiftlik sahibi olmuş durumda. Kurslara giderek İtalyan ve Fransız peynirlerinin yapımını da öğrenen Aysun Subaşı çiftliğinde ürettiği ürünlerle tüm kadınlara ilham veren bir girişimcilik örneği sergiliyor.