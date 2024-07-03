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Astana'da samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Aliyev'in sıcak sohbeti kameraya böyle yansıdı: "Bayağı dirisin maşallah"

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 19:00
Güncelleme:03.07.2024 19:24
Şanghay İşbirliği Örgütü'nün toplantısına katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya giden Başkan Erdoğan, burada Rusya lideri Vladimir Putin'in ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile 3'lü zirve gerçekleştirdi. Toplantı, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, toplantının başında karşıladığı Aliyev'e "Bayağı dirisin maşallah." dedi, Aliyev de "Sizi görende." cevabını verdi.
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