03 Temmuz 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Astana'da samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Aliyev'in sıcak sohbeti kameraya böyle yansıdı: "Bayağı dirisin maşallah"
Şanghay İşbirliği Örgütü'nün toplantısına katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya giden Başkan Erdoğan, burada Rusya lideri Vladimir Putin'in ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile 3'lü zirve gerçekleştirdi. Toplantı, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, toplantının başında karşıladığı Aliyev'e "Bayağı dirisin maşallah." dedi, Aliyev de "Sizi görende." cevabını verdi.