Astana’da 4’lü Suriye zirvesi

20-21 Haziran'da Kazakistan'ın başkentinde düzenlenen 20. Astana Görüşmeleri'nde, Ankara ile Şam arasındaki normalleşme sürecine odaklandı. Peki Suriye ile normalleşme sürecinde yol haritası belirlendi mi? Bundan sonra hangi adımlar atılacak? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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