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Assos ve Troya Tünelleri Projesi’nin genç mühendisleri: “Bu başarının arkasında bir vizyon yatıyor”

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Giriş: 20.12.2022 10:15
Çanakkale'de yaklaşık 50 dakikada 24 kilometrelik Kazdağları rampalarının 5 dakikada geçilmesini sağlayan Assos ve Troya Tünelleri Projesi'ne 'gençler' damga vurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum" diyerek örnek gösterdiği projenin mimarları, tarihi projenin hikayesini anlattı.
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