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Asrın felaketinin yıkıcı boyutu Antakya'da dağdan kopan kayalar evlerin üzerine düştü

A Haber
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Giriş: 07.04.2023 15:16
6 Şubat'taki depremlerin şiddetini gözler önüne seren bir görüntü dada A Haber’de ekranlara geldi. Hatay'ın Antakya ilçesinde dağdan kopan kayalar evlerin üzerine düştü. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bölgeden detayları aktardı.
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