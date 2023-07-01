01 Temmuz 2023, Cumartesi
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Asrın felaketinin ardından! Deprem bölgesine gönül belediyeciliği mührü
Asrın felaketinde Türkiye tek yürek yaraları sarmak için seferber oldu. 70 ilden belediyeler de yardım olup deprem bölgesine yağdı. Bölgenin yeniden ihyasına katılan belediyeler Konteyner kentlerden içme suyu altyapısına kadar çalışma yürüttü. Deprem bölgesinden Cumhur İttifakı'na ise genel seçimlerde büyük destek geldi. Peki neler yapıldı? İşte tüm detaylar…