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Asrın felaketinin ardından! Deprem bölgesine gönül belediyeciliği mührü

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Giriş: 01.07.2023 21:36
Asrın felaketinde Türkiye tek yürek yaraları sarmak için seferber oldu. 70 ilden belediyeler de yardım olup deprem bölgesine yağdı. Bölgenin yeniden ihyasına katılan belediyeler Konteyner kentlerden içme suyu altyapısına kadar çalışma yürüttü. Deprem bölgesinden Cumhur İttifakı'na ise genel seçimlerde büyük destek geldi. Peki neler yapıldı? İşte tüm detaylar…
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Deprem bölgesine gönül belediyeciliği mührü
Deprem bölgesine gönül belediyeciliği mührü
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