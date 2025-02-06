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Asrın felaketinin 2. yılı! Enkaz altında can arayan kahramanlar

Asrın felaketinin 2. yılı! Enkaz altında can arayan kahramanlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.02.2025 14:32
Tüm Türkiye’nin sarsıldığı 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılında acılar hala tazeliğini koruyor. Hayatını kaybedenler mezarlıklarda anılıyor ve törenler düzenleniyor. 2 yıl önce enkaz altında can arayanlar kendi aile ev çocuklarını hiçe sayıp binlerce ton molozun altında nefes arayan kahramanları A haber ekranlara taşımıştı. İşte o görüntüler…
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Asrın felaketinin 2. yılı! Enkaz altında can arayan kahramanlar
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Başkan Erdoğan Adıyaman’da
Enkaz altında can arayan kahramanlar
Enkaz altında can arayan kahramanlar
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