20 Şubat 2023, Pazartesi
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Asrın felaketinin 15. gününde Hatay! Yıkım A Haber drone kamerasında
Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 15 gün geçti. Büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da depremlerin yıktığı kentte yaraları sarmak için çalışma sürüyor. Kentte çok sayıda bina yıkık ve ağır hasarlı. Enkaz kaldırma çalışması sürüyor. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.