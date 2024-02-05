05 Şubat 2024, Pazartesi
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Asrın felaketinin 1. yıl dönümü! Esma teyze o gün yaşadıklarını böyle anlatmıştı
6 Şubat depremlerinin derin yaralar açtığı illerden biriydi Hatay. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği kentte taş taş üstünde kalmadı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Esma Perktaş'ı hatırlayacaksınız. Dev bir enkaza dönen yuvasının önünde, kolu kanadı kırılmış olanlara inanamıyordu. Yaşadığı o korkuyu o acıyı da program müdürümüz Emine Kavaoğlu'na anlatmıştı.