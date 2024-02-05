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Asrın Felaketi'nde yüzyılın dayanışması! Devlet 'Oradaydı' milletiyle yan yana! "Cumhurbaşkanımız ve Murat Kurum vardı..."

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Giriş: 05.02.2024 22:15
Asrın Felaketi'nin birinci yıl dönümünde kaybettiklerimizin acısı hala taze olsa da devlet ve millet el ele vererek bu acının üzerinden gelmeyi başardı. Zor günlerde devletin nasıl hızır gibi yetiştiğini anlatan depremzede vatandaşlarımız Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un milletiyle nasıl iç içe amansız mücadeleden el birliğiyle çıktığını anlatıyor. Devletin gücü ve yöneticilerin adanmış hizmetkarlığı ile illerimiz yeniden doğuyor. İşte vatandaşlarımız deprem bölgesindeki amansız mücadelede yaşadıkları ve devletin muhteşem çabası...
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