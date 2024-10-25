26 Ekim 2024, Cumartesi
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Asrın felaketinde yaralar sarılıyor! 130 bininci konutun teslimi Başkan Erdoğan'dan
6 Şubat asrın çifte felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde evini kaybeden vatandaş bir bir yeni konutlarına kavuşuyor. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay’da 26 Ekim’de (yarın) 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreni gerçekleştirilecek. Böylece, yeni teslim edilenlerle birlikte 11 ilde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 170’e yükselecek. Hatay Gülderen TOKİ şantiye alanında düzenlenecek törende, AFAD merkezi ile birlikte 12 noktaya canlı bağlantı yapılacak.