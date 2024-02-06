Asrın felaketinde Türkiye tek yürek! 11 ildeki yıkım nasıl gerçekleşti? Depreme dayanıklı konutlar nasıl yapılıyor?

Türkiye 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerin acısıyla sarsıldı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde önce Kahramanmaraş 7.7 ile sallandı ve beraberinde 11 il de derinden etkilenmiş oldu. 124 ilçede 6.929 köyde ağır hasarlar yıkımlar meydana geldi. Asrın felaketinde ne gibi önlemler alınabilirdi? 11 ildeki büyük yıkım nasıl gerçekleşti? Uzman isimler A Haber'de anlattı.

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