07 Şubat 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Asrın felaketinde Türkiye tek yürek! 11 ildeki yıkım nasıl gerçekleşti? Depreme dayanıklı konutlar nasıl yapılıyor?
Türkiye 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerin acısıyla sarsıldı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde önce Kahramanmaraş 7.7 ile sallandı ve beraberinde 11 il de derinden etkilenmiş oldu. 124 ilçede 6.929 köyde ağır hasarlar yıkımlar meydana geldi. Asrın felaketinde ne gibi önlemler alınabilirdi? 11 ildeki büyük yıkım nasıl gerçekleşti? Uzman isimler A Haber'de anlattı.