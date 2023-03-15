Asrın felaketinde tarihimiz de yıkıldı! Binlerce yıllık cami ve kaleler böyle görüntülendi

Türkiye 6 Şubat tarihinde saatler 04.17’yi gösterdiği sırada asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. 48 binden fazla canımızı kaybettiğimiz yıkımda binlerce yıllık cami ve kaleler de harabeye döndü.