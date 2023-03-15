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Asrın felaketinde tarihimiz de yıkıldı! Binlerce yıllık cami ve kaleler böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 15.03.2023 16:54
Türkiye 6 Şubat tarihinde saatler 04.17’yi gösterdiği sırada asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. 48 binden fazla canımızı kaybettiğimiz yıkımda binlerce yıllık cami ve kaleler de harabeye döndü.
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