11 Mart 2023, Cumartesi
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'Asrın Felaketi'nde belediye desteği
"Asrın Felaketi"nde Türkiye tek yürek yaraları sarmak için seferber oldu. 70 ilden belediyeler de yardım olup deprem bölgesine yağdı. Bölgenin yeniden ihyasına da katılan belediyeler, konteyner kentlerden içme suyu altyapısına kadar çalışma yürütüyor.