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Asrın felaketinde 59. gün! A Haber ekipleri deprem bölgesinde

A Haber
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Giriş: 05.04.2023 10:03
Deprem bölgelerinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Malatya'daki konteyner kentlere 20 bin 209 depremzede yerleştirildi. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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