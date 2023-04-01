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Asrın felaketinde 55. gün

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.04.2023 13:25
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sağlık durumuna ilişkin ve deprem bölgesindeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, depremden etkilenen 10 ilde Ramazan Bayramı'na kadar enkazların kaldırılacağını açıkladı.
Asrın felaketinde 55. gün
Asrın felaketinde 55. gün
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