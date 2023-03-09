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Asrın felaketinde 32. gün! Bakan Kirişçi’den önemli açıklamalar

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Giriş: 09.03.2023 16:00
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kilis’te önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, “Deprem bölgesine ısınma için 51 bin ton odun dağıttık. 15 bin ton yem vatandaşlara bedelsiz olarak dağıtıldı. 11 ilde üretici ve çiftçilere 5 milyar TL destek verildi.” dedi.
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