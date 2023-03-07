07 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Asrın felaketinde 1 ay geride kaldı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

Asrın felaketinde 1 ay geride kaldı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2023 15:57
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya'da düzenlenen koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "5 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 2 ayda 11 il ve köylerde 309 bin konutun yapımı başlayacak." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asrın felaketinde 1 ay geride kaldı
Asrın felaketinde 1 ay geride kaldı
Kayseri iki depremle sallandı!
Kayseri iki depremle sallandı!
İYİ Parti’den intikam aldı
"İYİ Parti'den intikam aldı"
Hatay’da su sıkıntısı yok
"Hatay’da su sıkıntısı yok"
Kriz gölgesinde masada ne oldu?
Kriz gölgesinde masada ne oldu?
İmamoğlu - Yavaş fikri kime ait?
İmamoğlu - Yavaş fikri kime ait?
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
Başkan Erdoğan Ankara’da
Başkan Erdoğan Ankara'da
Kahramanmaraş’ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Son toplantıda da kavga mı çıktı?
Son toplantıda da kavga mı çıktı?
72 saatlik kavga 18 dakikada otelde sonlandı
72 saatlik kavga 18 dakikada otelde sonlandı
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde kura heyecanı
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde kura heyecanı
Daha Fazla Video Göster