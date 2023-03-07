Asrın felaketinde 1 ay geride kaldı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya'da düzenlenen koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "5 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 2 ayda 11 il ve köylerde 309 bin konutun yapımı başlayacak." ifadelerini kullandı.

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