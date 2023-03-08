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Asrın felaketinde 1 ay geride kaldı! Adıyaman'da hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma sürüyor

A Haber
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Giriş: 08.03.2023 10:20
Depremde yıkılan binaların molozlarının döküldüğü yer dev bir yığına dönüştü. Çalışmalar ne aşamada? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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