Asrın felaketin umutlar diri! Kahramanmaraş’ta enkazdan ses geldi

Son dakika haberleri… Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta umutları diri tutan bir gelişme yaşandı. Yıkımın büyük olduğu Trabzon Bulvarı’nda yer alan Anadolu Apartmanı’ndan ses geldi. Arama kurtarma ekipleri bölgede zamana karşı yarışıyor. O noktandan detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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