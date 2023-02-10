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Asrın felaketin 5. gün! Hayat kurtaran kahramanlar yaşadıklarını anlattı

A Haber
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Giriş: 10.02.2023 09:23
Depremin vurduğu illerde enkazlarda umutları yeşerten kurtuluşlar gelmeye devam ediyor.  A Haber ekipleri deprem bölgesinde çalışmaları takip ediyor. Diyarbakır Bağlar'da enkazdan 9 yaşındaki Serhat'ı ve annesinin kurtarılmasına yardım eden gönüllü öğretmenler yaşadıklarını anlattı.
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Hayat kurtaran kahramanlar
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