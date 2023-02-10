Asrın felaketin 5. gün! Hayat kurtaran kahramanlar yaşadıklarını anlattı

Depremin vurduğu illerde enkazlarda umutları yeşerten kurtuluşlar gelmeye devam ediyor. A Haber ekipleri deprem bölgesinde çalışmaları takip ediyor. Diyarbakır Bağlar'da enkazdan 9 yaşındaki Serhat'ı ve annesinin kurtarılmasına yardım eden gönüllü öğretmenler yaşadıklarını anlattı.

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