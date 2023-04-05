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Asrın afeti sonrası Hatay! Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Hatay'ı koordine ediyor

A Haber
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Giriş: 05.04.2023 14:20
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Hatay'a koordinatör olarak atandı. Vali Yiğitbaşı, deprem bölgesindeki son durumu A Haber muhabiri Vural Efecik'e anlattı.
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