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Aspilsan kapılarını A Haber’e açtı! Kaan’ın bataryaları üretiliyor

Aspilsan kapılarını A Haber’e açtı! Kaan’ın bataryaları üretiliyor

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 16:16
Türk Silahlı Kuvvetlerinin pil ve batarya ihtiyacını karşılamak amacıyla Kayseri'de kurulan ve 40'tan fazla farklı tipte uçak, helikopter, İHA ve SİHA'lar için batarya tasarlayıp üreten Aspilsan'ın Kayseri'de bulunan üretim tesisi kapılarını A Haber'e açtı. Milli Muharip Uçak Kaan'ın bataryalarının da üretildiği bu tesis dünyada pil ve batarya üretiminde sayılı tesisler arasında yer alıyor.
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