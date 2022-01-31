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Askeri ve sivil havacılıkta HAVELSAN imzası! THY'ye toplam 11 uçak simülatörü teslim edilecek

A Haber
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Giriş: 31.01.2022 16:13
Güncelleme:31.01.2022 16:18
Savunma sanayii alanında önemli projelere imza atan HAVELSAN, bu başarısını sivil sektöre de taşıdı. Pilot adaylarının eğitimlerinde kullanılacak 11 uçak simülatörünün üretimi tamamlandı. Simülatörler son testlerinin ardından Türk Hava Yolları'na teslim edilecek. THY pilotları eğitimlerini bu simülatörde alacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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