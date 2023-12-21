Askeri okulda fotoğraf tartışması: Sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk fotoğrafı tartışmasıyla ilgili konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. MSB açıklamasında " Olaylara sebebiyet veren personel, TSK Disiplin Kanunu Madde 29 gereği geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ve Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.Söz konusu olayda gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeye sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir. Ayrıca, kamuoyunda iddia edildiği gibi henüz Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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