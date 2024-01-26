26 Ocak 2024, Cuma
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Askeri kargo uçağı acil iniş yaptı! Kayseri'de faciadan mı dönüldü?
Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim için havalanan askeri uçak acil iniş yaptı. Teknik bir arıza olduğu öğrenilen kargo uçağının pilotları ve mürettebatının sağlık durumunun iyi olduğu açıkladı. Pilotlar 'acil iniş' kararını nasıl aldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan emekli mühendis pilot Ahmet İzgi değerlendirdi.