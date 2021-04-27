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Askeri casusluk operasyonu! Gizli bilgileri yabancı şirketlere satan 9 kişiye gözaltı kararı
Devletin gizli bilgilerini temin eden ve askeri casusluk yaptığı şüphesiyle aralarında Savunma Sanayii Başkanlığı personeli ve muvazzaf askerlerinde olduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca FETÖ’ye yönelik operasyonda da 12 gözaltı kararı var. Her iki gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Murat sekban aktardı.