Askeri casusluk operasyonu! Gizli bilgileri yabancı şirketlere satan 9 kişiye gözaltı kararı

Devletin gizli bilgilerini temin eden ve askeri casusluk yaptığı şüphesiyle aralarında Savunma Sanayii Başkanlığı personeli ve muvazzaf askerlerinde olduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca FETÖ’ye yönelik operasyonda da 12 gözaltı kararı var. Her iki gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Murat sekban aktardı.

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