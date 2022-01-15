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Aşısızlara test şartı kalktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2022 13:46
Güncelleme:15.01.2022 13:46
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hat uçuşlarında tüm yolcular için PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını, HES kodu ibraz etmenin yeterli olacağını açıkladı. Son dakika haberine göre; seyahat, işyeri,sosyal etkinlik ve okullarda pcr testi uygulaması da kalktı.
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