15 Ocak 2022, Cumartesi
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Aşısızlara test şartı kalktı
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hat uçuşlarında tüm yolcular için PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını, HES kodu ibraz etmenin yeterli olacağını açıkladı. Son dakika haberine göre; seyahat, işyeri,sosyal etkinlik ve okullarda pcr testi uygulaması da kalktı.