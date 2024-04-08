Asırlık çınarlar Türk hekimlerine emanet! 80 yaş üstü hastalara özel bakım

Sağlık Bakanlığı tarafından 2023 yılında hayata geçirilen "Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri'nin" sayısı her geçen gün artıyor. Merkezde 80 yaş ve üstü kişilere ihtiyaç duydukları tüm sağlık hizmetleri veriliyor. Rutin sağlık kontrollerini bu merkezde yaptıran yaşlılar sorumlu hekimlerinin gözetiminde düzenli sağlık taramalarından geçiriliyor.

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