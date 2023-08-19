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Aşırı sıcaklara klima çare oldu! Klima satışlarında artış

A Haber
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Giriş: 19.08.2023 10:16
Havaların ısınmasıyla birlikte çare klima oldu. Klima satışlarında artış yaşandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan işletme genel müdürü Kubilay Kurluk değerlendirdi.
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