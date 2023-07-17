17 Temmuz 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Aşırı sıcaklar devam edecek mi? Yeni haftada hava nasıl olacak?
Kavurucu çöl sıcakları yeni haftada da etkisini sürdürecek. Karadeniz Bölgesi için hafta başında yağmur uyarısı yapılsa da sıcaklık çarşamba günü itibarıyla yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın doğu ve kuzey kesimleri için kısa süreli de olsa yağış uyarısı var. Yurdun diğer kesimlerinde ise sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek.