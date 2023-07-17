Aşırı sıcaklar devam edecek mi? Yeni haftada hava nasıl olacak?

Kavurucu çöl sıcakları yeni haftada da etkisini sürdürecek. Karadeniz Bölgesi için hafta başında yağmur uyarısı yapılsa da sıcaklık çarşamba günü itibarıyla yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın doğu ve kuzey kesimleri için kısa süreli de olsa yağış uyarısı var. Yurdun diğer kesimlerinde ise sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek.

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