24 Ağustos 2024, Cumartesi
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Asılsız haberlerin çoğu FETÖ kaynaklı! İşte ekonomiden sağlığa asılsız haberler
Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan asılsız haberler, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarını hedef alıyor. Özellikle FETÖ bağlantılı dezenformasyonlar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alarak ekonomiye olan güveni sarsmayı amaçlıyor. Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi, bu tür iddiaları sürekli olarak yalanlamak zorunda kalıyor ancak bu asılsız haberler durmaksızın üretilmeye devam ediyor.