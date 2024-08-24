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Asılsız haberlerin çoğu FETÖ kaynaklı! İşte ekonomiden sağlığa asılsız haberler

Asılsız haberlerin çoğu FETÖ kaynaklı! İşte ekonomiden sağlığa asılsız haberler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 10:40
Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan asılsız haberler, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarını hedef alıyor. Özellikle FETÖ bağlantılı dezenformasyonlar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alarak ekonomiye olan güveni sarsmayı amaçlıyor. Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi, bu tür iddiaları sürekli olarak yalanlamak zorunda kalıyor ancak bu asılsız haberler durmaksızın üretilmeye devam ediyor.
Asılsız haberlerin çoğu FETÖ kaynaklı! ASILSIZ HABERLERİN ÇOĞU FETÖ KAYNAKLI!

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Asılsız haberlerin çoğu FETÖ kaynaklı
Asılsız haberlerin çoğu FETÖ kaynaklı
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