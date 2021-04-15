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Aşıların çöpe gittiği iddiası yalanlandı! Peki Biontech aşısı nasıl hazırlanıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2021 13:20
Güncelleme:15.04.2021 13:38
Aşıların israf olduğu yönündeki iddialara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca aşıların çöpe gittiği iddialarının gerçekle bağdaşmadığını söyledi. Peki Biontech aşısı hastanelerde nasıl hazırlanıyor? Gerçekten israf söz konusu mu? Bu soruların cevabını A Haber muhabiri Ece Altuğ’un konuğu olan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Garibe Adıgüzel verdi.
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