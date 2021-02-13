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"Aşılar yetersiz" diyen CHP'liler tek tek aşı oluyor! Engin Özkoç'un algı operasyonu çöktü
CHP'li Engin Özkoç'un "aşılar yetersiz" diyerek yaptığı algı operasyonunun içi boş çıktı. Aşı sırası gelen CHP isimler tek tek aşı olmaya başladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aşısını yaptırdı.
CHP kurmayları, "aşılar yetersiz" diyerek algı operasyonuna soyunurken, sırası gelen partililer birer birer aşı olmaya başladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Kovid-19 aşısını yaptırdı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Twitter'da yaptığı paylaşımda aşıların yetersiz olduğunu ifade etmişti.