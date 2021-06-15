15 Haziran 2021, Salı
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Aşılamada yeni rekor gelir mi? Toplam yapılan aşı 34 milyon 625 bine ulaştı!
Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama hızlandı. Toplam yapılan aşı sayısı 34 milyon 625 bine ulaştı. Bu hızla devam edilmesi durumunda hayatın 2 ay sonra normale dönebileceği öğrenildi. Yeni rekor gelir mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren şenlik canlı yayında aktardı.