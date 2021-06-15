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Aşılamada yeni rekor gelir mi? Toplam yapılan aşı 34 milyon 625 bine ulaştı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2021 11:51
Güncelleme:15.06.2021 12:12
Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama hızlandı. Toplam yapılan aşı sayısı 34 milyon 625 bine ulaştı. Bu hızla devam edilmesi durumunda hayatın 2 ay sonra normale dönebileceği öğrenildi. Yeni rekor gelir mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren şenlik canlı yayında aktardı.
Aşılamada yeni rekor gelir mi? 34 milyon 625 bin
Aşılamada yeni rekor gelir mi? 34 milyon 625 bin
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