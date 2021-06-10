Aşılamada yeni eşik aşıldı! Birinci ve ikinci doz aşı miktarı 31 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 31 milyonu aştı. Öte yandan Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı programında 45 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.