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Aşılamada kritik 2 hafta! Eylül sonunda yüksek risk kategorisinde hiçbir il kalmayacak

A Haber
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Giriş: 31.08.2021 10:51
Türkiye'de çift doz kovid-19 aşısı olan kişi sayısı 36 milyonu aşarken illerin risk kategorileri de değişmeye devam ediyor.  Önümüzdeki iki hafta kritik Türkiye'de yüksek risk kategorisinde yalnızca 5 il , Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Bitlis ve Gümüşhane kalmış olacak. Sağlık Bakanlığı'nın yaygın ve hızlı aşı kampanyasıyla birlikte eylül sonuna kadar yüksek risk kategorisindeki 5 ilin de aşılama oranları yüzde 65'in üzerine çıkacak ve Türkiye'de yüksek risk kategorisinde hiçbir il kalmayacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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