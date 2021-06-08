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Aşılamada günlük 400 bine doğru

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Giriş: 08.06.2021 13:45
Güncelleme:08.06.2021 13:50
A Haber muhabiri Mehmet Karataş koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmalarını gündeme getirdi. Yurt genelinde yapılan aşının toplam 32 milyona yaklaştığını açıklayan Karataş, "Aşılamada günlük 400 bine doğru gelindi" dedi.

Türkiye koronavirüsle mücadeledeki başarısıyla ilk günden itibaren dünya çapında takdir edilirken aşılamada da hızla yoluna devam ediyor.

Dünyanın en çok aşı vurulan 11. ülkesi olan Türkiye'de günlük aşı sayısı da arttı.

A Haber muhabiri Mehmet Karataş koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmalarını gündeme getirdi. Yurt genelinde yapılan aşının toplam 32 milyona yaklaştığını açıklayan Karataş, "Aşılamada günlük 400 bine doğru gelindi" dedi.

Aşılamada günlük 400 bine doğru
Aşılamada günlük 400 bine doğru
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