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Aşılamada en yüksek rakam! Son rakamlar nedir?

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Giriş: 19.06.2021 09:47
Türkiye, koronavirüs ile mücadelesini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşın aşı seferberliği ruhuyla hareket etmesi ve sağlık çalışanlarının özverili mücadelesi, günlük aşılamayı 1.5 milyona kadar çıkardı. BioNTech aşılarının da zamanında Türkiye'ye ulaşmasıyla ikinci doz bekleme süresi 12 haftadan 6 haftaya indirildi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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