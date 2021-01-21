Aşılamada 3. adım! 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanıyor

Son dakika haberin göre Türkiye aşılamada birinci aşamanın 3’üncü adımına bugün geçti. 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar bugün aşılanmaya başlandı. Bu grup da evlerinde aşılanacak. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.



Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada bugünden itibaren 85 yaş üzerindekilerin de aşı olacağı duyuruldu.