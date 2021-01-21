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Aşılamada 3. adım! 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanıyor

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Giriş: 21.01.2021 11:27
Güncelleme:21.01.2021 11:30
Son dakika haberin göre Türkiye aşılamada birinci aşamanın 3’üncü adımına bugün geçti. 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar bugün aşılanmaya başlandı. Bu grup da evlerinde aşılanacak. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada bugünden itibaren 85 yaş üzerindekilerin de aşı olacağı duyuruldu.
Aşılamada 3. adım! 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanıyor
Aşılamada 3. adım! 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanıyor
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