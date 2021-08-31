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Aşılama tam gaz devam ediyor! Yüksek riskli sadece 5 il kalacak

İHA
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Giriş: 31.08.2021 10:02
İki doz koronavirüs aşısı yaptıran kişi sayısı 36 milyona yükseldi. Nüfusun % 70’inden fazlası aşı yaptıran 19 il, 2 hafta içerisinde orta risk seviyesinden (sarı) düşük risk (mavi) seviyesine geçecek. Türkiye'de yüksek risk kategorisinde sadece 5 şehir (Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Bitlis ve Gümüşhane) kalacak.
Yüksek riskli sadece 5 il kalacak
Yüksek riskli sadece 5 il kalacak
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