31 Ağustos 2021, Salı
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Aşılama tam gaz devam ediyor! Yüksek riskli sadece 5 il kalacak
İki doz koronavirüs aşısı yaptıran kişi sayısı 36 milyona yükseldi. Nüfusun % 70’inden fazlası aşı yaptıran 19 il, 2 hafta içerisinde orta risk seviyesinden (sarı) düşük risk (mavi) seviyesine geçecek. Türkiye'de yüksek risk kategorisinde sadece 5 şehir (Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Bitlis ve Gümüşhane) kalacak.