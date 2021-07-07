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Aşılama haritasında maviye ulaşan ilk il Muğla oldu! Başarının sırrı ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2021 12:01
Güncelleme:07.07.2021 12:12
Muğla koronavirüsle mücadelede en fazla aşılamanın yapıldığı il oldu. Peki bu başarının sırrı ne? Bölgeden gelişmeleri A Haber muhabiri Vural Efecik’in konuğu Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan değerlendirdi.
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